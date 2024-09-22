США, Австралія, Індія та Японія у спільній заяві закликали до справедливого миру в Україні
Лідери країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad) у складі Австралії, Індії, Японії та США висловили глибоке занепокоєння ситуацією в Україні та закликали до встановлення справедливого миру
Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
У спільній заяві за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністрів Австралії, Індії та Японії в американському штаті Делавер, наголошується на важливості дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема, поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.
Лідери підкреслили необхідність досягнення справедливого та тривалого миру, який би відповідав нормам міжнародного права.
Вони також звернули увагу на негативний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу й енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються.
Країни Quad висловили рішуче несприйняття використання чи загроз застосування ядерної зброї, закликавши всі держави уникати насильства або погроз на адресу суверенітету й територіальної цілісності інших країн.
У заяві зазначається, що наступний саміт Quad відбудеться в Індії у 2025 році.
- 20 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація під час візиту до США представить "конкретний план, щоб наблизити справедливий мир".
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