США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT

Про це повідомляє Financial Times.

Надані американською розвідкою відомості дозволили Силам оборони України атакувати ключові інфраструктурні цілі — зокрема нафтопереробні заводи — і від середини літа удари посилилися.



За інформацією FT, після телефонної розмови Трампа і Зеленського в липні Вашингтон начебто збільшив деталізацію розвідданих. Джерела стверджують, що Трамп обрав стратегію "змусити росіян відчути біль", аби спонукати Кремль до миру.



Фахівці кажуть, що американська розвідка допомагає визначати маршрути, висоту й час ударів, даючи змогу дальнім ударним безпілотникам обходити російську ППО, а також брала участь у плануванні операцій.



Українські удари по трубопроводах і нафтогазових об’єктах різко зросли в серпні–вересні, що змусило Москву скоротити експорт дизелю й посилити імпортну залежність.



FT також пише, що Вашингтон іноді визначав пріоритетні цілі, натомість остаточний вибір залишався за Києвом.