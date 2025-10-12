США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
За даними видання, США кілька місяців надають Україні розвідувальну підтримку для ударів по енергетичних об’єктах Росії з метою послабити економіку Кремля і підштовхнути Путіна до переговорів
Про це повідомляє Financial Times.
Надані американською розвідкою відомості дозволили Силам оборони України атакувати ключові інфраструктурні цілі — зокрема нафтопереробні заводи — і від середини літа удари посилилися.
За інформацією FT, після телефонної розмови Трампа і Зеленського в липні Вашингтон начебто збільшив деталізацію розвідданих. Джерела стверджують, що Трамп обрав стратегію "змусити росіян відчути біль", аби спонукати Кремль до миру.
Фахівці кажуть, що американська розвідка допомагає визначати маршрути, висоту й час ударів, даючи змогу дальнім ударним безпілотникам обходити російську ППО, а також брала участь у плануванні операцій.
Українські удари по трубопроводах і нафтогазових об’єктах різко зросли в серпні–вересні, що змусило Москву скоротити експорт дизелю й посилити імпортну залежність.
FT також пише, що Вашингтон іноді визначав пріоритетні цілі, натомість остаточний вибір залишався за Києвом.
- Зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", що розташований у Республіці Башкортостан в РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе