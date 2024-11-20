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США наклали нові санкції на високопоставлених чиновників ХАМАСу

Ксенія Золотова
20 листопада, 2024 середа
02:24
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

У вівторок, 19 листопада, США наклали санкції на шістьох високопоставлених чиновників ХАМАСу, заявило міністерство фінансів США

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Про це повідомляє Reuters.

Мінфін США заявив, що санкції спрямовані проти представників угруповання за кордоном, високопоставленого члена військового крила ХАМАСу і тих, хто бере участь у підтримці збору коштів для угруповання та контрабанді зброї в Газу.

"ХАМАС продовжує покладатися на ключових посадових осіб, які, здавалося б, зберігають законні, публічні ролі в угрупованні, але які сприяють їхній терористичній діяльності, представляють їхні інтереси за кордоном і координують переказ грошей і товарів до Гази", — заявив в.о. заступника міністра фінансів. 

ХАМАС засудив санкції в заяві, яка закликала адміністрацію США "переглянути цю злочинну політику та припинити свою сліпу упередженість щодо терористичного окупаційного утворення".

Під санкції, зокрема, потрапив Абд аль-Рахман Ісмаїл абд аль-Рахман Ганімат, давній член військового крила ХАМАС, який зараз базується в Туреччині, повідомило міністерство фінансів, звинувативши його в участі в численних спробах і успішних терористичних атаках.

Згідно з даними міністерства, двоє інших офіційних осіб, що перебувають у Туреччині, один з них брав участь у взаємодії ХАМАСу із Росією, і лідер, уповноважений публічно виступати від імені угруповання та який раніше контролював перетини кордону в Газі. 

У заяві ХАМАСу йдеться: "Списки Міністерства фінансів засновані на оманливих і неправдивих заявах і підґрунтях, спрямованих на спотворення іміджу лідерів руху, ігноруючи при цьому накладення санкцій на окупаційних лідерів, які здійснюють найжахливіші військові злочини".

  • 9 листопада Катар погодився вислати високопосадовців ХАМАСу на вимогу США та відмовився від ролі посередника у перемовинах щодо припинення вогню у секторі Гази.
Теги:
Новини
Близький Схід
тероризм
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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