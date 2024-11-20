США наклали нові санкції на високопоставлених чиновників ХАМАСу
У вівторок, 19 листопада, США наклали санкції на шістьох високопоставлених чиновників ХАМАСу, заявило міністерство фінансів США
Про це повідомляє Reuters.
Мінфін США заявив, що санкції спрямовані проти представників угруповання за кордоном, високопоставленого члена військового крила ХАМАСу і тих, хто бере участь у підтримці збору коштів для угруповання та контрабанді зброї в Газу.
"ХАМАС продовжує покладатися на ключових посадових осіб, які, здавалося б, зберігають законні, публічні ролі в угрупованні, але які сприяють їхній терористичній діяльності, представляють їхні інтереси за кордоном і координують переказ грошей і товарів до Гази", — заявив в.о. заступника міністра фінансів.
ХАМАС засудив санкції в заяві, яка закликала адміністрацію США "переглянути цю злочинну політику та припинити свою сліпу упередженість щодо терористичного окупаційного утворення".
Під санкції, зокрема, потрапив Абд аль-Рахман Ісмаїл абд аль-Рахман Ганімат, давній член військового крила ХАМАС, який зараз базується в Туреччині, повідомило міністерство фінансів, звинувативши його в участі в численних спробах і успішних терористичних атаках.
Згідно з даними міністерства, двоє інших офіційних осіб, що перебувають у Туреччині, один з них брав участь у взаємодії ХАМАСу із Росією, і лідер, уповноважений публічно виступати від імені угруповання та який раніше контролював перетини кордону в Газі.
У заяві ХАМАСу йдеться: "Списки Міністерства фінансів засновані на оманливих і неправдивих заявах і підґрунтях, спрямованих на спотворення іміджу лідерів руху, ігноруючи при цьому накладення санкцій на окупаційних лідерів, які здійснюють найжахливіші військові злочини".
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