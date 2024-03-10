США не планували застосовувати ядерну зброю у відповідь на ймовірний ядерний удар РФ по Україні, - NYT
Сполучені Штати готували відповідь на можливий ядерний удар Росії по Україні наприкінці 2022 року, проте вона була б "неядерною"
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що Білий дім був настільки стурбований загрозами РФ щодо застосування ядерної зброї, що оперативні групи зібралися для того, щоб визначити відповідь на ймовірну атаку.
Представники адміністрації заявили, що контрхід Сполучених Штатів повинен бути неядерним. Але вони додали, що має бути якась "драматична реакція" - ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".
В адміністрації президента Байдена були переконані, що в іншому випадку вони ризикують заохотити не лише президента РФ Володимира Путіна, але й будь-якого іншого авторитарного лідера з ядерним арсеналом.
- Нещодавно CNN повідомило, що наприкінці 2022 року США почали "серйозну підготовку" до того, що Росія могла завдати ймовірного удару по Україні ядерною зброєю.
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