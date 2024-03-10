США не планували застосовувати ядерну зброю у відповідь на ймовірний ядерний удар РФ по Україні, - NYT

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що Білий дім був настільки стурбований загрозами РФ щодо застосування ядерної зброї, що оперативні групи зібралися для того, щоб визначити відповідь на ймовірну атаку.

Представники адміністрації заявили, що контрхід Сполучених Штатів повинен бути неядерним. Але вони додали, що має бути якась "драматична реакція" - ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

В адміністрації президента Байдена були переконані, що в іншому випадку вони ризикують заохотити не лише президента РФ Володимира Путіна, але й будь-якого іншого авторитарного лідера з ядерним арсеналом.