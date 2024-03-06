США підтримали резолюцію ООН про негайне припинення вогню у Газі та звільнення усіх заручників
5 березня Сполучені Штати переглянули формулювання в проєкті резолюції Ради Безпеки ООН, щоб підтримати "негайне припинення вогню приблизно на 6 тижнів у Газі разом зі звільненням усіх заручників"
Про це повідомляє Reuters з посиланням на текст США.
Зазначається, що третя редакція тексту, вперше запропонована США два тижні тому, тепер відображає різкі зауваження віцепрезидентки Камали Гарріс. Початковий проєкт США говорив про "тимчасове припинення вогню" у війні Ізраїлю та ХАМАСу.
США хочуть, щоб будь-яка підтримка Радою Безпеки припинення вогню була пов’язана зі звільненням заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі.
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27 лютого президент США Джо Байден назвав переговори про тимчасове перемир'я в Газі "близькими" до завершення і додав, що припинення вогню може розпочатися вже з 4 березня.
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У неділю, 3 березня, до Каїра прибула делегація ХАМАСу для проведення перемовин щодо угоди про тимчасове перемир'я в Газі, однак Ізраїль відмовляється її розглядати доки не буде надано список заручників.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс стала першою із високопоставленого американського керівництва, хто різко розкритикував Ізраїль через гуманітарну катастрофу в Газі, закликавши до припинення вогню і негайного звільнення заручників.
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