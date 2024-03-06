США підтримали резолюцію ООН про негайне припинення вогню у Газі та звільнення усіх заручників

Про це повідомляє Reuters з посиланням на текст США.

Зазначається, що третя редакція тексту, вперше запропонована США два тижні тому, тепер відображає різкі зауваження віцепрезидентки Камали Гарріс. Початковий проєкт США говорив про "тимчасове припинення вогню" у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

США хочуть, щоб будь-яка підтримка Радою Безпеки припинення вогню була пов’язана зі звільненням заручників, утримуваних ХАМАСом у Газі.