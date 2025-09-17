США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
У Пентагоні підтвердили, що американські військові на запрошення Мінська були присутні на російсько-білоруських військових навчаннях "Захід-2025"
Про це повідомило Reuters.
Раніше журналісти помітили в Білорусі на навчаннях серед світових спостерігачів військовослужбовців США.
"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого оборонного аташе взяти участь у військових навчаннях "Захід-2025" у Білорусі в межах Дня заслуженого відвідувача, і ми прийняли запрошення у світлі нещодавніх продуктивних двосторонніх дій між нашими країнами", – сказав речник Пентагону Шон Парнелл.
Він також додав, що відвідування навчань є поширеною практикою.
Присутність американських офіцерів менш ніж через тиждень після того, як сусідня Польща збила російські безпілотники, які перетнули її повітряний простір, є останньою ознакою того, що Вашингтон прагне зігріти зв'язки з Білоруссю", – пише Reuters.
Водночас західні аналітики припускають: президент США Дональд Трамп таким чином намагається зруйнувати союз Мінська й Москви, що, на їхню думку, навряд стане успішним.
Востаннє Штати спостерігали за такими навчаннями до повномасштабної війни в Україні – в 2021 році.
- Під час навчань "Захід-2025" білоруси та росіяни провели тренування з використанням ракетного комплексу "Орєшнік", безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій.
