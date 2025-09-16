"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
Під час навчань "Захід-2025" білоруси та росіяни провели тренування з використанням ракетного комплексу "Орєшнік", безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій
Про це повідомляє Belta з посиланням на начальника генштабу РБ Павла Муравейко.
Він наголосив, що ці маневри стали важливим етапом для вдосконалення військового вишколу, зокрема в умовах сучасних загроз та бойових дій.
"Ми відпрацювали не тільки тактику, але й стратегічні питання, зокрема застосування нестратегічної ядерної зброї та ракетних комплексів нового покоління, таких як "Орєшнік", - повідомив Муравейко.
Важливими аспектами навчань стали використання безпілотних летальних апаратів та сучасних методів ведення бою в урбанізованих, лісових і болотистих районах. Білоруси звітують, що також вивчали гібридні стратегії та розвивали навички боротьби з незаконними озброєними формуваннями, активно використовуючи роботизовані системи та сучасні засоби пересування, такі як мотоцикли та багі.
"Наші підрозділи отримали новітні технології та методи, які швидко інтегруються в бойову практику. Зокрема, ми досягли значних результатів у боротьбі з безпілотниками й в контрбатарейній боротьбі", - зазначив начальник генштабу.
Муравейко наголосив, що головним підсумком навчань є те, що військові навчилися ефективно використовувати інфраструктуру та природні укриття для ведення бойових дій в сучасних умовах.
"Це ключова складова успіху в сучасних військових конфліктах", - додав він.
- 12 вересня міністерство оборони Білорусі заявило про початок спільного стратегічного навчання з РФ "Захід-2025".
