США пішли на діалог з Москвою, щоб уникнути прямої війни з РФ, - Мусієнко про телефонну розмову Остіна з Бєлоусовим
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував телефонну розмову міністра оборони США Ллойда Остіна з новим російським колегою Андрієм Білоусовим
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Цей діалог, ця лінія були започатковані задля уникнення інцидентів, пов'язаних із прямим військовим протистоянням. Тобто коли є ризики, що між Росією і США може виникнути пряме військове протистояння, що може призвести до початку ядерної війни. Щоб цього не допустити, вони контактують. Цей діалог останнім часом в новітній історії застосовувався, коли Росія була в Сирії, Сполучені Штати були в Сирії, і вони контактували. Загалом ця лінія, в першу чергу, саме для таких речей, - уникнення небажаних інцидентів на пряму між країнами", - повідомив Мусієнко.
Міністри оборони США та Росії вперше за рік провели телефонну розмову. Певною мірою, це пов'язано з турне Путіна до КНДР, і пізніше у В'єтнам, зазначив він.
"Однак, найбільше США цікавить питання передачі технологій, в першу чергу, у Північну Корею, які дають можливості розвивати корейцям військово-морські сили. Це найбільше турбує США і їхніх партнерів в регіоні, - Південну Корею і Японію. Тому звичайно, цих тем вони могли торкатися. Але взагалі між США і РФ існує лінія стратегічної безпеки, так званого діалогу між військовими. Вона не працювала тільки одного разу - на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення, а потім відновилася. Ця розмова була пов'язана з тим, що Остін вирішив зателефонувати і поговорити з новим міністром оборони. До цього вони говорили з Шойгу виключно, а тут Білоусов. Просто такий ознайомчий дзвінок відбувся. США наголосили на певних позиціях, які можуть бути стосовно ядерної безпеки. Але не Білоусов в Росії ухвалює рішення щодо підписання угод з КНДР тощо. Все одно, що б не сказали США в рамках цього діалогу, воно не носити вирішального характеру", - резюмував Мусієнко.
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Голова Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 25 червня, уперше з березня 2023 року провів телефонну розмову з новим очільником міністерства оборони Росії - Андрієм Бєлоусовим.
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