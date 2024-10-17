США, Південна Корея та Японія спільно контролюватимуть виконання санкцій проти КНДР

Про це інформує Reuters.

Вказано, що групу для моніторингу виконання санкцій вирішили створити після того, як Росія і Китай зірвали моніторингову діяльність в Організації Об'єднаних Націй: Китай утримався, а РФ проголосувала проти щорічного оновлення складу групи експертів ООН, яка протягом 15 років здійснювала нагляд за виконанням санкцій, спрямованих на стримування ядерної та ракетної програм КНДР.

Представник Південної Кореї розповів, що група продовжить роботу ООН, зокрема, готуватиме регулярні звіти про дотримання санкцій. У діяльності групи з моніторингу санкцій також братимуть участь ще вісім країн, серед яких Британія, Франція та Німеччина.

"Було багато дискусій про те, як побудувати ефективну систему моніторингу, яка може замінити групу ООН, але навіть під час цього процесу продовжували траплятися випадки порушення санкцій з боку Північної Кореї, тому ми вирішили, що ми не повинні більше зволікати і повинні швидко заповнити цю прогалину", - зазначив віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг-Кюн.