США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
У міноборони Литви повідомили, що Сполучені Штати поінформували європейські країни про зупинку військової фінансової підтримки за програмою Пентагону розділу 333 з наступного фінансового року
Про це пише Reuters.
За словами двох співрозмовників агенства, Вашингтон поступово припинить визначену військову допомогу для європейських країн, розташованих поблизу Росії. Це викликає занепокоєння в Литви, Латвії та Естонії.
Так, директор з політики литовського міноборони Вайдотас Урбеліс повідомив, що минулого тижня міністерство війни США попередило європейців: програма розділу 333 "буде скорочена до нуля для всіх європейських країн" з наступного фінансового року.
Водночас, за його словами, такі скорочення не впливають на присутність американських військових в Європі та допомогу США щодо іноземного військового фінансування.
- Біла Церква
