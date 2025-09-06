США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви

Про це пише Reuters.

За словами двох співрозмовників агенства, Вашингтон поступово припинить визначену військову допомогу для європейських країн, розташованих поблизу Росії. Це викликає занепокоєння в Литви, Латвії та Естонії.

Так, директор з політики литовського міноборони Вайдотас Урбеліс повідомив, що минулого тижня міністерство війни США попередило європейців: програма розділу 333 "буде скорочена до нуля для всіх європейських країн" з наступного фінансового року.

Водночас, за його словами, такі скорочення не впливають на присутність американських військових в Європі та допомогу США щодо іноземного військового фінансування.

