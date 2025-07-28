Ми готуємося до війни, - литовський дипломат Павіліоніс

Таку думку висловив голова організації United4Ukraine, заступник голови комітету закордонних справ Литви Жигімантас Павіліоніс в етері Еспресо.

"Так, ми готуємося до війни. І я думаю, що настрій в північних країнах, в Балтійських, в Польщі, навіть у Німеччині, власне, настрій підготовки загальної до війни. Ми вчимося в українців, як це зробити, тому що ви тут є найкращими вчителями. Але, звісно, все залежить від того, скільки в нас часу. Якщо ми не зможемо захистити вас, ця війна відбудеться вже через рік чи два. Якщо ми зможемо вас захистити, якщо ви станете частиною НАТО, агресія припиниться. Європа буде вільною. І я пам'ятаю, що мені колись казали хтось в Вашингтоні, що Київ буде столицею Європейською столицею, Європейського Союзу. І я вірю в це, тому що ви, власне, уособлюєте собою цю європейську мережу Я представляю католичну частину Європейського Союзу. У вас є і католики, і православні, але це все, власне, будує таку загальну Європу, і ви є інкарнацією такого Європейського Союзу. Бо Росія не представляє, не відображає в собі Європейський Союз. Росія намагається знищити Європу, Європейський Союз, і саме тому ми маємо створити такий мир. І наше майбутнє є вашим майбутнім. Майбутнє України, це майбутнє Європи", - наголосив він.

Жигімантас Павіліоніс розповів про те, що як Литва готується до можливого вторгнення Росії. Зокрема він зауважив на значному фінансуванні видатків на оборону.

"Перш за все, ми є такими чемпіонами в фінансуванні оборони, цього року ми досягнемо 5% витрат на оборону, і ми піднімаємося, ми підвищуємо цю суму. Ми готуємося до того, щоб всі могли долучитися до армії, щоб всі проходили навчання, підготовку. Ми перебудовуємо свій оборонний сектор разом з українцями, з німцями, з американцями. Ми будували, будуємо в Литві військові заводи. Також у нас є німецька бригада. І єдина країна за межами Німеччини, де Німеччина будує базу, це власне так звана німецька бригада, де вони там мають дитячі садки тощо, і це власне Литва.

Ми також вчимося з досвіду Ізраїлю, наших історичних братів-сестер, що все, що ми виробляємо, має бути спрямованим на підготовку, ми маємо бути такими ж сильними, як Україна. І, власне, наразі лише Україна і Литва - це такі дві єдині країни, які мають такий сильний спротив. І я зараз з вами говорю як представник країни, в якій, власне, після радянської окупації така велика кількість населення, тисячі литовців були готові боротися за свою країну. І, власне, разом з вами ми в середні віки перемогли росіян. І, власне, тут вся ця зона з півдня до півночі була така міцна, що Росія не могла її поконати. І зараз ми маємо звільнити Крим. Ми маємо побудувати цю стіну, щоб Росія ніколи її не могла зламати", - додав литовський дипломат.