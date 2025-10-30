США скасували санкції проти політика Республіки Сербської Додіка

Про це заявило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Радіо Свобода.

OFAC заявило, що з Програми санкцій щодо Західних Балкан загалом виключили 48 фізичних та юридичних осіб, в тому числі Додіка – колишнього президента Республіки Сербської, який на початку цього місяця пішов у відставку – а також його родину, членів уряду та пов’язані з ним компанії. Це сталося після того, як державний суд Боснії і Герцеговини заборонив йому займатися політикою.

Міністерство фінансів не уточнило деталі цього кроку, але це відбувається після заяви Вашингтона на початку жовтня, яка вітає призначення тимчасового президента замість Додіка. Це створює передумови для нових президентських виборів у листопаді.

Додік назвав скасування санкцій виправленням "серйозної несправедливості, заподіяної Республіці Сербській, її представникам та їхнім родинам".