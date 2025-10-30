США скасували санкції проти політика Республіки Сербської Додіка
Проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка та десятки його союзників виключили зі списку санкцій Сполучених Штатів Америки
Про це заявило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Радіо Свобода.
OFAC заявило, що з Програми санкцій щодо Західних Балкан загалом виключили 48 фізичних та юридичних осіб, в тому числі Додіка – колишнього президента Республіки Сербської, який на початку цього місяця пішов у відставку – а також його родину, членів уряду та пов’язані з ним компанії. Це сталося після того, як державний суд Боснії і Герцеговини заборонив йому займатися політикою.
Міністерство фінансів не уточнило деталі цього кроку, але це відбувається після заяви Вашингтона на початку жовтня, яка вітає призначення тимчасового президента замість Додіка. Це створює передумови для нових президентських виборів у листопаді.
Додік назвав скасування санкцій виправленням "серйозної несправедливості, заподіяної Республіці Сербській, її представникам та їхнім родинам".
- Нагадаємо, на початку серпня Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини одноголосно анулювала мандат президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.
- 18 жовтня, парламент Республіки Сербської офіційно затвердив відставку Мілорада Додіка та призначив Ану Трісіч Бабіч тимчасовою президенткою. Вона обійматиме посаду до виборів 23 листопада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.6Продаж 49.3
- Актуальне
- Важливе