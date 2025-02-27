США та Росія ведуть переговори щодо освоєння ресурсів Арктики, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, обговорення стосувалися розвідки природних ресурсів і торгівельних шляхів. Також розглядається співпраця у сфері розвідки енергоресурсів. Ці питання порушили на фоні переговорів Трампа і Путіна, під час яких обидві сторони дали зрозуміти, що відкриті до співпраці.

Зазначено, що Арктика в останні роки привертає увагу, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи й можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів.

Вказано, що американські чиновники розглядають співпрацю з РФ в Арктиці як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Втім, за словами джерел, це навряд чи вдасться, враховуючи, зближення РФ і Китаю впродовж останніх років.

Офіційні особи США та РФ відмовились від коментарів.

Пентагон торік оприлюднив нову Арктичну стратегію, в якій підкреслив ризик об'єднання Китаю і Росії в регіоні. Водночас Китай у 2018 році оголосив себе "приарктичною державою" і розвиває рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключовий елемент стратегії Пекіна, яка передбачає створення Полярного Шовкового шляху, який з'єднуватиме Східну Азію, Західну Європу і Північну Америку.