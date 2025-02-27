США та Росія ведуть переговори щодо освоєння ресурсів Арктики, - Bloomberg
США та Росія обговорюють співпрацю в освоєнні природних ресурсів і розвідці торгівельних шляхів Арктики, оскільки мають спільні інтереси у цій сфері
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
За словами співрозмовників видання, обговорення стосувалися розвідки природних ресурсів і торгівельних шляхів. Також розглядається співпраця у сфері розвідки енергоресурсів. Ці питання порушили на фоні переговорів Трампа і Путіна, під час яких обидві сторони дали зрозуміти, що відкриті до співпраці.
Зазначено, що Арктика в останні роки привертає увагу, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи й можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів.
Вказано, що американські чиновники розглядають співпрацю з РФ в Арктиці як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Втім, за словами джерел, це навряд чи вдасться, враховуючи, зближення РФ і Китаю впродовж останніх років.
Офіційні особи США та РФ відмовились від коментарів.
Пентагон торік оприлюднив нову Арктичну стратегію, в якій підкреслив ризик об'єднання Китаю і Росії в регіоні. Водночас Китай у 2018 році оголосив себе "приарктичною державою" і розвиває рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключовий елемент стратегії Пекіна, яка передбачає створення Полярного Шовкового шляху, який з'єднуватиме Східну Азію, Західну Європу і Північну Америку.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією".
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