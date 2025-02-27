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Головна Світ США та Росія ведуть переговори щодо освоєння ресурсів Арктики, - Bloomberg

США та Росія ведуть переговори щодо освоєння ресурсів Арктики, - Bloomberg

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
05:50
Світ Арктика

США та Росія обговорюють співпрацю в освоєнні природних ресурсів і розвідці торгівельних шляхів Арктики, оскільки мають спільні інтереси у цій сфері

Зміст

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела. 

За словами співрозмовників видання, обговорення стосувалися розвідки природних ресурсів і торгівельних шляхів.  Також розглядається співпраця у сфері розвідки енергоресурсів. Ці питання порушили на фоні переговорів Трампа і Путіна, під час яких обидві сторони дали зрозуміти, що відкриті до співпраці. 

Зазначено, що Арктика в останні роки привертає увагу, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи й можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів.

Вказано, що американські чиновники розглядають співпрацю з РФ в Арктиці як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Втім, за словами джерел, це навряд чи вдасться, враховуючи, зближення РФ і Китаю впродовж останніх років. 

Офіційні особи США та РФ відмовились від коментарів. 

Пентагон торік оприлюднив нову Арктичну стратегію, в якій підкреслив ризик об'єднання Китаю і Росії в регіоні. Водночас Китай у 2018 році оголосив себе "приарктичною державою" і розвиває рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключовий елемент стратегії Пекіна, яка передбачає створення Полярного Шовкового шляху, який з'єднуватиме Східну Азію, Західну Європу і Північну Америку.

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією". 
Теги:
Новини
Росія
Китай
Арктика
США
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