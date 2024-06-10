США та Японія розпочали форум для посилення оборонно-промислових зв'язків
У неділю, 9 червня, Японія та США розпочали Форум з питань придбання та підтримки оборонно-промислового співробітництва з метою посилення двосторонніх зв'язків у сфері ОПК
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначили у виданні, Японія має намір розширити свою роль, щоб допомогти США, оскільки Вашингтон стикається з труднощами у постачанні зброї в Україну.
За інформацією міністерства оборони Японії, в рамках триденного форуму DICAS, відбудеться круглий стіл за участю оборонних компаній двох країн, а також обговорюватиметься питання ремонту американських військово-морських кораблів.
Згідно з повідомленням американського оборонного відомства, у вівторок, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант відвідає завод зі складання винищувачів F-35 в префектурі Аїті на захід від Токіо.
- 6 червня повідомлялось, що міністерство оборони та сили самооборони Японії передали Україні партію зі 101 автомобіля-позашляховика Toyota HMV та інженерні машини Morooka PC-065B.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.14 Купівля 40.14Продаж 40.72
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.4
- Актуальне
- Важливе