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США та Японія розпочали форум для посилення оборонно-промислових зв'язків

10 червня, 2024 понедiлок
09:39
Світ США Японія

У неділю, 9 червня, Японія та США розпочали Форум з питань придбання та підтримки оборонно-промислового співробітництва з метою посилення двосторонніх зв'язків у сфері ОПК

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, Японія має намір розширити свою роль, щоб допомогти США, оскільки Вашингтон стикається з труднощами у постачанні зброї в Україну.

За інформацією міністерства оборони Японії, в рамках триденного форуму DICAS, відбудеться круглий стіл за участю оборонних компаній двох країн, а також обговорюватиметься питання ремонту американських військово-морських кораблів.

Згідно з повідомленням американського оборонного відомства, у вівторок, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант відвідає завод зі складання винищувачів F-35 в префектурі Аїті на захід від Токіо.

  • 6 червня повідомлялось, що міністерство оборони та сили самооборони Японії передали Україні партію зі 101 автомобіля-позашляховика Toyota HMV та інженерні машини Morooka PC-065B.
Теги:
Україна
Японія
США
допомога США Україні
військові Львів
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