США: удар по Охматдиту - виключно відповідальність РФ
Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер заявила про повну відповідальність Росії за ракетний удар по дитячій клініці "Охматдит"
Про це вона завила під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, пише "Укрінформ".
"Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад і покладаємо відповідальність за нього виключно на Росію", - заявила дипломатка.
За її словами, атака на дитячу лікарню є ще одним прикладом того, як Росія загрожує європейській безпеці.
"Протягом своєї жорстокої агресивної війни Росія демонструє повну зневагу до людського життя. Цього тижня лідери НАТО оголосять про значну подальшу підтримку України, в тому числі щодо посилення української протиповітряної оборони. Останній напад Росії підкреслює важливість підтримки здатності України до самозахисту", - додала посадовиця.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе