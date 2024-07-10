США: удар по Охматдиту - виключно відповідальність РФ

Про це вона завила під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, пише "Укрінформ".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад і покладаємо відповідальність за нього виключно на Росію", - заявила дипломатка.

За її словами, атака на дитячу лікарню є ще одним прикладом того, як Росія загрожує європейській безпеці.

"Протягом своєї жорстокої агресивної війни Росія демонструє повну зневагу до людського життя. Цього тижня лідери НАТО оголосять про значну подальшу підтримку України, в тому числі щодо посилення української протиповітряної оборони. Останній напад Росії підкреслює важливість підтримки здатності України до самозахисту", - додала посадовиця.