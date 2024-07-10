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США: удар по Охматдиту - виключно відповідальність РФ

10 липня, 2024 середа
06:59
Світ ракетна атака на Охматдит

Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер заявила про повну відповідальність Росії за ракетний удар по дитячій клініці "Охматдит"

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Про це вона завила під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, пише "Укрінформ".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад і покладаємо відповідальність за нього виключно на Росію", - заявила дипломатка.

За її словами, атака на дитячу лікарню є ще одним прикладом того, як Росія загрожує європейській безпеці.

"Протягом своєї жорстокої агресивної війни Росія демонструє повну зневагу до людського життя. Цього тижня лідери НАТО оголосять про значну подальшу підтримку України, в тому числі щодо посилення української протиповітряної оборони. Останній напад Росії підкреслює важливість підтримки здатності України до самозахисту", - додала посадовиця.

  • Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
  • Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. 
  • Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
  • 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
Теги:
ОБСЄ
Війна з Росією
США
новини Києва
ракетний удар
Світ про Україну
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