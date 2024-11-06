США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Про це повідомляє Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Зазначається, що об'єднана команда військовослужбовців Глобального ударного командування ВПС США та екіпажу ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оснащену багатоцільовими головними частинами 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії.

У відомстві зазначили, що подібні випробування проводилися вже понад 300 разів, і це випробування не пов’язане із поточними світовими подіями.

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними й ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що носій міжконтинентальної балістичної ракети подолав приблизно 4200 миль до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.

"Тестовий запуск є кульмінацією місяців підготовки, в якій беруть участь численні державні партнери", - додали у відомстві.