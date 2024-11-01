КНДР випробувала новітню міжконтинентальну балістичну ракету
Північна Корея заявила, що випробувала 31 жовтня новітню балістичну ракету великої дальності "Хвасон-19"
Про це повідомило державне інформаційне агентство КНДР KCNA.
У матеріалі йдеться, що ракету запускали під керівництвом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Така подія стала "вирішальною віхою на шляху збереження абсолютної переваги збройних сил КНДР" над арміями ворожих країн.
Зазначено, що "Хвасон-19" була в повітрі 5156 с та пролетіла 1001,2 км на максимальній висоті майже 7688 метрів.
"Випробування новітньої системи стратегічних озброєнь оновило останні записи про стратегічні ракетні можливості КНДР і продемонструвало сучасність і надійність її найпотужнішого стратегічного стримання сил у світі", - акцентує KCNA.
- 18 вересня Північна Корея провела запуск балістичних ракет у бік Східного моря. У Японії заявили, що ціль впала за межі виключної економічної зони країни.
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