КНДР випробувала новітню міжконтинентальну балістичну ракету

Про це повідомило державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

У матеріалі йдеться, що ракету запускали під керівництвом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Така подія стала "вирішальною віхою на шляху збереження абсолютної переваги збройних сил КНДР" над арміями ворожих країн.

Зазначено, що "Хвасон-19" була в повітрі 5156 с та пролетіла 1001,2 км на максимальній висоті майже 7688 метрів.

"Випробування новітньої системи стратегічних озброєнь оновило останні записи про стратегічні ракетні можливості КНДР і продемонструвало сучасність і надійність її найпотужнішого стратегічного стримання сил у світі", - акцентує KCNA.