США вводять нові санкції проти пропаганди РФ через її роль у "підриві демократії", - Блінкен

Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні ми вводимо санкції проти трьох юридичних і двох фізичних осіб за таємні операції Росії з глобального впливу, включаючи втручання в демократію Молдови та її майбутні вибори", - заявив він

За його словами, дії, які США викрили сьогодні, і дії, які викрили минулого "тижня, не охоплюють повного обсягу зусиль Росії з підриву демократії".

Він зауважив, що Медіагрупа "Россия сегодня", до якої входять, зокрема, агентства РИА Новости та Sputnik, фактично діє як підрозділ російського розвідувального апарату.

Він також підкреслив, що російський телеканал RT брав участь в операціях впливу в різних країнах світу - і, зокрема, намагався втручатися в президентські вибори в Молдові.

"Росія використовує дезінформацію як зброю для підриву і поляризації вільних і відкритих суспільств у кожному куточку світу. У відповідь на це сьогодні Сполучені Штати, Велика Британія і Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб згуртувати союзників і партнерів по всьому світу, щоб вони приєдналися до нас у боротьбі із загрозою, яку становлять RT та інші механізми російської дезінформації та прихованого впливу", - заявив він.