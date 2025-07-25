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США запровадили нові санкції проти компаній і громадян КНДР

Ксенія Золотова
25 липня, 2025 п'ятниця
06:21
Світ КНДР, Північна Корея

Мінфін США ввів нові санкції проти компанії й трьох осіб, які незаконно переказували кошти до Північної Кореї в обхід санкцій

Зміст

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У четвер, 24 липня, США запровадили санкції проти північнокорейської компанії Korea Sobaeksu Trading Company і трьох її співробітників - Кім Се Уна, Джо Кьонг Хуна і Мьонг Чол Міна. Вони брали участь в обході санкцій США та ООН.

За інформацією Мінфіну США, фігуранти справи реалізовували таємні фінансові операції в інтересах уряду КНДР, зокрема використовуючи шахрайські схеми за участю ІТ-спеціалістів.

"Північна Корея активно використовує фіктивні компанії, такі як Korea Sobaeksu Trading Company, а також ключових агентів, щоб забезпечити надходження ресурсів для своєї незаконної ядерної та ракетної діяльності", - наголосив представник відомства Бредлі Сміт.

Того ж дня Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення семи громадянам КНДР за уникнення санкцій, а Держдепартамент оголосив винагороду в розмірі від 500 тис. до $7 млн за інформацію, що сприятиме їх затриманню.

  • Північна Корея продовжує активно підтримувати війну Росії проти України, постачаючи озброєння та артилерійські боєприпаси. Загалом, імовірно, було передано понад 12 мільйонів артснарядів калібру 152 мм.

 

Теги:
Новини
Економіка
КНДР
США
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