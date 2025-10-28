США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
США вивели німецький підрозділ "Роснефті" з-під дії нових санкцій, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа проти Росії
Про це пише Reuters.
Як повідомила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе в коментарі агентству Reuters, Вашингтон надав Берліну письмові гарантії, що діяльність німецького бізнесу "Роснефті" не підпадатиме під обмеження, оскільки його активи більше не контролюються Росією.
За словами Райхе, Сполучені Штати оприлюднили "Лист підтримки", у якому підтвердили, що операції компанії в Німеччині повністю відокремлені від російської материнської структури.
Німеччина звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями після того, як адміністрація Трампа запровадила санкції, що забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з російськими підприємствами, чиї акції торгуються на біржі. Берлін наголосив, що нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під контролем німецької держави, фактично ізольовані від "Роснефті", хоча залишаються стратегічно важливими для енергопостачання країни.
До цих активів належить зокрема нафтопереробний завод PCK Schwedt — один із найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% національних потужностей із переробки палива. Підприємство, де "Роснефть" має частку у 54,17%, також є великим роботодавцем у Бранденбурзі.
- 24 жовтня повідомлялося, що Берлін просить звільнити німецький підрозділ російської компанії "Роснефть" від дії американських санкцій після того, як банки заявили, що обмеження можуть завадити їм співпрацювати з місцевим енергопостачальником.
