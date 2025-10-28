США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters

Про це пише Reuters.

Як повідомила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе в коментарі агентству Reuters, Вашингтон надав Берліну письмові гарантії, що діяльність німецького бізнесу "Роснефті" не підпадатиме під обмеження, оскільки його активи більше не контролюються Росією.

За словами Райхе, Сполучені Штати оприлюднили "Лист підтримки", у якому підтвердили, що операції компанії в Німеччині повністю відокремлені від російської материнської структури.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз’ясненнями після того, як адміністрація Трампа запровадила санкції, що забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з російськими підприємствами, чиї акції торгуються на біржі. Берлін наголосив, що нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під контролем німецької держави, фактично ізольовані від "Роснефті", хоча залишаються стратегічно важливими для енергопостачання країни.

До цих активів належить зокрема нафтопереробний завод PCK Schwedt — один із найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% національних потужностей із переробки палива. Підприємство, де "Роснефть" має частку у 54,17%, також є великим роботодавцем у Бранденбурзі.