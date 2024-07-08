Столтенберг анонсував новий пакет допомоги Україні від НАТО

Про це він заявив у інтерв'ю CBS.

Столтенберг підтвердив, що Альянс значно посилює допомогу Україні, заявивши, що всі члени НАТО погодилися на нові тренувальні програми для українських військових та довгострокові зобов'язання щодо надання допомоги.

"Очікую, що до саміту, який розпочнеться наступного тижня, будуть зроблені нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів", - зазначив він.

За його словами, на саміті буде оголошено про нові ініціативи щодо надання безпекової допомоги Україні, включно зі створенням логістичного центру в Німеччині, де буде зберігатись техніка для тренування українських Збройних Сил.

"Це буде великим і важливим результатом саміту, який забезпечить більш міцну основу для нашої підтримки України", - підкреслив генсек.

Столтенберг зауважив, що головним завданням НАТО є забезпечення перемоги України, яка є передумовою для майбутнього членства країни в Альянсі.

"Ми лише хочемо миру, і єдиний спосіб його досягнути - переконати президента Путіна, що він не переможе на полі бою", - заявив він.

Генсек додав, що для цього необхідна тривала військова допомога Україні, яка має забезпечити її перевагу на полі бою.

"Він має сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну та незалежну державу", - резюмував він.