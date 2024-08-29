"Столтенберг, Фон дер Ляєн та Зеленський ведуть Європу до Третьої світової війни": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 29 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 29 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 29 серпня у світі з'явилися маніпуляція та дезінформація.
Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Столтенберг. Необраний народом Європи. Фон дер Ляєн. Необрана народами Європи. Зеленський. Необраний народом України. Всі троє ведуть нас до Третьої світової війни в ім'я "демократії" та "свободи", яких вони самі не дотримуються".
Спростування: Боуз просуває пропагандистські наративи про буцімто нелегітимність президента Зеленського та "загрозу з боку Заходу". Водночас справжня загроза світовій безпеці походить не від України чи її союзників, а від Росії, яка розпочала повномасштабну війну проти українського народу.
Дезінформація: На запитання американського оглядача Ендрю Наполітано, чи можна вважати, що за операцією у Курській області "не стоїть НАТО", американський економіст Джеффрі Сакс відповів: "Звісно, ні. Все, що робить Україна, підтримується та керується Сполученими Штатами, Великою Британією, Польщею. Ось що таке НАТО. Це війна НАТО".
Спростування: Подібними заявами Дж. Сакс намагається ввести глядачів в оману щодо західної підтримки України. НАТО надає Україні військову допомогу, але не керує її військовими операціями, адже Україна самостійно ухвалює рішення, у який спосіб захищатися від російської агресії.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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