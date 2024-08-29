"Столтенберг, Фон дер Ляєн та Зеленський ведуть Європу до Третьої світової війни": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 29 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 29 серпня у світі з'явилися маніпуляція та дезінформація.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Столтенберг. Необраний народом Європи. Фон дер Ляєн. Необрана народами Європи. Зеленський. Необраний народом України. Всі троє ведуть нас до Третьої світової війни в ім'я "демократії" та "свободи", яких вони самі не дотримуються".

Спростування: Боуз просуває пропагандистські наративи про буцімто нелегітимність президента Зеленського та "загрозу з боку Заходу". Водночас справжня загроза світовій безпеці походить не від України чи її союзників, а від Росії, яка розпочала повномасштабну війну проти українського народу.

Дезінформація: На запитання американського оглядача Ендрю Наполітано, чи можна вважати, що за операцією у Курській області "не стоїть НАТО", американський економіст Джеффрі Сакс відповів: "Звісно, ні. Все, що робить Україна, підтримується та керується Сполученими Штатами, Великою Британією, Польщею. Ось що таке НАТО. Це війна НАТО".

Спростування: Подібними заявами Дж. Сакс намагається ввести глядачів в оману щодо західної підтримки України. НАТО надає Україні військову допомогу, але не керує її військовими операціями, адже Україна самостійно ухвалює рішення, у який спосіб захищатися від російської агресії.