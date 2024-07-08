Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 липня у світі з'явилось два фейки.

Дезінформація: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "НАТО: "Якщо ви хочете переговорів, нам потрібно більше війни". ФАКТ: Столтенберг ніколи не хотів миру. Він хоче більше відмивання грошей НАТО через корумпований режим Зеленського".

Спростування: Така заява відображає кремлівський наратив, спрямований на дискредитацію західних партнерів України та їхньої військової підтримки, яка допомагає українським захисникам стримувати російських окупантів.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в американському виданні Consortium News написав: "Посол Лукашевич висловив жаль з приводу того, що конфлікт в Україні, який розпочався з перевороту на Майдані 2014 року, в результаті якого український президент Віктор Янукович був повалений українськими націоналістами, підтримуваними США і ЄС, підірвав і зруйнував усі три головні досягнення Стамбульського саміту".

Спростування: Заява Скотта Ріттера спотворює події, адже Революція Гідності 2014 року в Україні була народним протестом проти корупції та авторитаризму проросійського президента, а не "переворотом, організованим США чи ЄС". Війна в Україні спричинена агресією Росії, а не демократичними прагненнями українців.