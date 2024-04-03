Столтенберг підтвердив, що в НАТО розробляють новий формат допомоги Україні

Про це він повідомив перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо твердо стояти в нашій підтримці України. Я вітаю той факт, що союзники найбільше надають зброю, боєприпаси та обладнання. Але в України є термінові потреби. Будь-яке зволікання в наданні підтримки має наслідки на полі бою", - зауважив генсек НАТО.

Водночас Столтенберг акцентував, що Альянс має гарантувати стабільну й передбачувану підтримку Україні, аби союзники більше покладалися на зобов'язання НАТО, а не на добровільні внески.

"Нам потрібно змістити динаміку нашої підтримки - ми маємо гарантувати надійну і передбачувану допомогу в секторі безпеки для України на довгий період, щоб ми менше покладалися на добровільні внески, а більше - на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше - на багаторічні обіцянки. Тому міністри обговорюватимуть, як НАТО може взяти більше відповідальності за координацію постачань військового обладнання та навчання для України, закріплюючи це в надійних рамках НАТО. Ми також обговорюватимемо багаторічні фінансові зобов'язання, щоб підтримувати нашу допомогу", - пояснив Столтенберг.