Столтенберг у лютому 2025 року очолить Мюнхенську конференцію з безпеки
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане наступним головою Мюнхенської конференції з безпеки після 61-ї конференції в лютому 2025 року
Про це йдеться в заяві на сайті Мюнхенської конференції з безпеки.
"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки та робити внесок в її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки важливі, як MSC, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародній співпраці", - заявив Столтенберг.
Президент ради засновників MSC Вольфганг Ішингер заявив, що радий, що Столтенберг погодився головувати на Мюнхенській конференції з безпеки.
Водночас Вольфганг Ішингер залишиться президентом ради фонду MSC Foundation. Колишній генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Марія Шмід продовжить виконувати обов’язки його заступника.
-
У вівторок, 1 жовтня, експрем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно розпочав роботу на посаді генерального секретаря НАТО, оголосивши підтримку України одним зі своїх пріоритетів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе