Столтенберг у лютому 2025 року очолить Мюнхенську конференцію з безпеки

Про це йдеться в заяві на сайті Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я присвятив все своє політичне життя збереженню миру. Для мене велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки та робити внесок в її місію "мир через діалог". Небагато міжнародних платформ настільки важливі, як MSC, для сприяння запобіганню конфліктам, діалогу та міжнародній співпраці", - заявив Столтенберг.

Президент ради засновників MSC Вольфганг Ішингер заявив, що радий, що Столтенберг погодився головувати на Мюнхенській конференції з безпеки.

Водночас Вольфганг Ішингер залишиться президентом ради фонду MSC Foundation. Колишній генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі Хельга Марія Шмід продовжить виконувати обов’язки його заступника.