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Столтенберг заявив про необхідність зобов'язання для країн НАТО щодо поставок озброєння Україні

13 червня, 2024 четвер
01:55
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання озброєння Україні необхідно перетворити з добровільних внесків на зобов'язання для країн-членів НАТО

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Про це Столтенберг сказав на пресконференції, передає РБК-Україна

Він наголосив, що Україна потребує більшої передбачуваності і добровільні внески країн-членів НАТО мають бути більш підзвітними, оскільки траплялися випадки, коли члени Альянсу анонсували допомогу, але постачання так і не відбувалося. Разом з тим, Столтенберг заявив про необхідність "більш справедливого розподілу тягаря". 

"І якщо ми перетворимо це (допомогу Україні - ред.) не на добровільні внески, а на зобов'язання НАТО, звичайно, це буде більш міцно і надійно. Я вважаю, що сильніша роль НАТО допоможе Україні отримати передбачуваність, якої вона потребує", - сказав генсек. 

За його словами, зараз координація військової допомоги відбувається лише у США, втім, вона має відбуватися на рівні усіх країн. 

"І я думаю, що це один із прикладів того, як ми, використовуючи НАТО, можемо мати більш надійні, більш передбачувані рамки, особливо у поєднанні із зобов'язанням витрачати щонайменше 40 млрд євро (на допомогу Україні щороку - ред.). Це забезпечить нам більш довготривалу, більш передбачувану підтримку України", - вказав Столтенберг. 

Він також розповів, що невдовзі НАТО за командування очільника сил у Європі Крістофера Каволі має зайнятися координацією військової допомоги та тренувань українських солдатів. 

  • Раніше Столтенберг заявив, "невдачі" щодо термінів надання допомоги Україні дають підставу переглянути координацію міжнародної підтримки. За його словами, вони також "підірвали довіру України" до Альянсу. 
Теги:
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
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