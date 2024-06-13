Столтенберг заявив про необхідність зобов'язання для країн НАТО щодо поставок озброєння Україні

Про це Столтенберг сказав на пресконференції, передає РБК-Україна.

Він наголосив, що Україна потребує більшої передбачуваності і добровільні внески країн-членів НАТО мають бути більш підзвітними, оскільки траплялися випадки, коли члени Альянсу анонсували допомогу, але постачання так і не відбувалося. Разом з тим, Столтенберг заявив про необхідність "більш справедливого розподілу тягаря".

"І якщо ми перетворимо це (допомогу Україні - ред.) не на добровільні внески, а на зобов'язання НАТО, звичайно, це буде більш міцно і надійно. Я вважаю, що сильніша роль НАТО допоможе Україні отримати передбачуваність, якої вона потребує", - сказав генсек.

За його словами, зараз координація військової допомоги відбувається лише у США, втім, вона має відбуватися на рівні усіх країн.

"І я думаю, що це один із прикладів того, як ми, використовуючи НАТО, можемо мати більш надійні, більш передбачувані рамки, особливо у поєднанні із зобов'язанням витрачати щонайменше 40 млрд євро (на допомогу Україні щороку - ред.). Це забезпечить нам більш довготривалу, більш передбачувану підтримку України", - вказав Столтенберг.

Він також розповів, що невдовзі НАТО за командування очільника сил у Європі Крістофера Каволі має зайнятися координацією військової допомоги та тренувань українських солдатів.