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Суд Боснії та Герцеговини призупинив закон про вибори у Республіці Сербській

25 липня, 2024 четвер
05:28
Світ Боснія і Герцеговина

Конституційний суд Боснії і Герцеговини 24 липня тимчасово призупинив дію закону про вибори у Республіці Сербській - через загрозу політичній стабільності держави

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Про це передає балканська служба Радіо Свобода.

Закон визнали тимчасово недійсним до остаточного рішення Конституційного суду. Йдеться про справу щодо відповідності виборчого закону Республіки Сербської конституції Боснії. Заступник спікера Палати представників парламенту Боснії Денис Звіздіч звернувся до суду з проханням дати таку оцінку.

Конституційний суд заявив, що ця справа порушує дуже серйозні та складні питання щодо конституційності закону.

Згідно із заявою, новий закон регулює питання, які вже регулюються законом про вибори Боснії, і передає повноваження Центральної виборчої комісії Боснії до комісії суб’єкта нижчого рівня.

У рішенні суду сказано, що він повинен визначити, чи має Національна асамблея Республіки Сербської повноваження інакше регулювати сфери, які вже регулюються на державному рівні в Боснії.

Суд вважає, що існують побоювання, що закон може порушити конституційний порядок і політичну стабільність Боснії.

Цього достатньо, щоб визначити наявність можливості несприятливих наслідків, якщо Конституційний суд Боснії тимчасово не зупинить дію закону, заявив суд.

Рішення прийняте на тлі того, що країна, яка складається з двох утворень (ентитетів): Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської готується до місцевих виборів 6 жовтня.

Конституційний суд заявив, що імплементація закону про вибори напередодні голосування підірве роль Центральної виборчої комісії Боснії та Герцеговини. Він додав, що вона може завдати непоправної шкоди демократичному виборчому процесу, правовій стабільності, а також поставити під загрозу легітимність виборчого процесу.

  • У червні президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що не виключає об'єднання з Сербією у майбутньому, назвавши це історично виправданим процесом.
Теги:
вибори
політика
Боснія і Герцеговина
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