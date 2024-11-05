Суд дозволив Маску розігрувати серед виборців по $1 млн на день за підписання петиції про зброю та свободу слова
Суддя штату Пенсильванія дозволив американському мільярдеру Ілону Маску розігрувати серед виборців по 1 мільйону доларів на день за підписання петиції про зброю та свободу слова
Про це пише Reuters.
Відповідне рішення суддя прийняв після того, як помічник Маска визнав, що переможців не визначали рандомно, як заявляв мільярдер, а обирали.
Директор America PAC, засвідчив, що він обрав переможців з-поміж кандидатів, які з'являлися у відеороликах групи, і дозволили використовувати їхні зображення. Він також визнав, що переможці підписали угоди про нерозголошення, які забороняють їм говорити про умови контрактів.
Наразі Маск уже вже роздав 16 мільйонів доларів зареєстрованим виборцям, які підписали петицію.
"Ця акція потрапляє в сіру зону виборчого законодавства, і юридичні експерти розділилися в думках щодо того, чи може Маск порушувати федеральне законодавство, яке забороняє платити людям за реєстрацію для участі в голосуванні.
За повідомленнями ЗМІ, Міністерство юстиції США попередило Американський коаліційний виборчий комітет про те, що ці гроші можуть порушувати федеральне законодавство, але федеральні прокурори не вжили жодних публічних заходів", - зазначають у Reuters.
- 19 жовтня Маск пообіцяв щодня до виборів у листопаді виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку першої і другої поправок до Конституції США.
- Міністерство юстиції США попередило комітет американського бізнесмена Ілона Маска America PAC, що його обіцянка платити виборцям $1 млн за підтримку петиції може порушувати федеральний закон.
- 28 жовтня Офіс окружного прокурора Філадельфії подав позов проти America PAC, який підтримує передвиборчу кампанію експрезидента США Дональда Трампа, через "незаконну лотерею" Маска.
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