Суд Джорджії відхилив прохання Трампа зняти з нього звинувачення у справі про втручання у вибори штату 2020 року

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі встановив, що в обвинувальному акті стверджується, що заяви Трампа та 14 інших обвинувачених у справі були зроблені "для сприяння злочинній діяльності" і не захищені першою поправкою до конституції США.

Адвокат Трампа заявив, що обвинувачені у справі, у тому числі й експрезидент, не погоджуються з наказом судді Макафі та продовжуватимуть оскаржувати рішення.

Нагадаємо, що звинувачення в Джорджії зосереджені на спробах Трампа зібрати альтернативний список президентських виборців, які пообіцяли голосувати за нього, попри перемогу Байдена в штаті, а також на телефонному дзвінку експрезидента в січні 2021 року, який закликав вищого посадовця штату "знайти" достатньо голосів, щоб скасувати його незначну поразку.