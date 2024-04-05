Суд Джорджії відхилив прохання Трампа зняти з нього звинувачення у справі про втручання у вибори штату 2020 року
4 квітня суддя штату Джорджія відхилив прохання експрезидента Дональда Трампа зняти з нього звинувачення у справі про втручання у вибори штату 2020 року, які, на його думку, порушують його права на свободу слова
Про це повідомляє Reuters.
Суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі встановив, що в обвинувальному акті стверджується, що заяви Трампа та 14 інших обвинувачених у справі були зроблені "для сприяння злочинній діяльності" і не захищені першою поправкою до конституції США.
Адвокат Трампа заявив, що обвинувачені у справі, у тому числі й експрезидент, не погоджуються з наказом судді Макафі та продовжуватимуть оскаржувати рішення.
Нагадаємо, що звинувачення в Джорджії зосереджені на спробах Трампа зібрати альтернативний список президентських виборців, які пообіцяли голосувати за нього, попри перемогу Байдена в штаті, а також на телефонному дзвінку експрезидента в січні 2021 року, який закликав вищого посадовця штату "знайти" достатньо голосів, щоб скасувати його незначну поразку.
- Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Дональдом Трампом документи про заставу на суму 175 млн доларів у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика.
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