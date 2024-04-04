Суд відмовився прийняти у Трампа заставу $175 млн і змусив подати фінансовий звіт

Про це повідомляє Newsweek.

В електронній системі подання документів суду зазначається, що "облігація/зобов'язання" Трампа було "повернуте на виправлення".

"Суд повернув перелічені нижче документи з наступних причин: Будь ласка, додайте поточний фінансовий звіт і довіреність. Крім того, будь ласка, вкажіть ім'я уповноваженого представника під рядком для підпису на сторінці "Підприємство". Будь ласка, скористайтеся посиланням "Завантажити документ" для Doc. 1707, щоб повторно подати виправлену заявку. Дякую і гарного вам дня", - йдеться у повідомленні суду.