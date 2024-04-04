Суд відмовився прийняти у Трампа заставу $175 млн і змусив подати фінансовий звіт
Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Дональдом Трампом документи про заставу на суму 175 млн доларів у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика
Про це повідомляє Newsweek.
В електронній системі подання документів суду зазначається, що "облігація/зобов'язання" Трампа було "повернуте на виправлення".
"Суд повернув перелічені нижче документи з наступних причин: Будь ласка, додайте поточний фінансовий звіт і довіреність. Крім того, будь ласка, вкажіть ім'я уповноваженого представника під рядком для підпису на сторінці "Підприємство". Будь ласка, скористайтеся посиланням "Завантажити документ" для Doc. 1707, щоб повторно подати виправлену заявку. Дякую і гарного вам дня", - йдеться у повідомленні суду.
- У лютому суддя штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю. Суддя дійшов висновку, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод. Окрім накладеного штрафу та відсотків, які нараховуватимуть щодня, суддя також наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес у штаті Нью-Йорк.
- Через декілька днів адвокати Трампа подали апеляцію.
- Апеляційний суд Нью-Йорку 25 березня зменшив заставу з $464 мільйонів до $175 мільйонів. Трамп вніс її 2 квітня.
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