Трамп вніс $175 млн застави у справі про цивільне шахрайство, щоб уникнути арешту своїх активів

Про це пише The Washington Post.

Апеляційний суд Нью-Йорку 25 березня дав Трампу відстрочку на десять днів для внесення застави і зменшив її з $464 мільйонів до $175 мільйонів.

Внесення застави означає, що Трамп і його сини поки що можуть вести бізнес у Нью-Йорку та отримувати кредити від фінансових установ Нью-Йорку.

Зазначається, якщо експрезидент США не виграє апеляцію, то все одно буде винен понад $450 млн за рішенням суду після того, як Летиція Джеймс виграла проти нього справу про шахрайство. Відсотки на штраф нараховуватимуться щодня, приблизно по $100 тисяч на день, допоки не завершиться апеляція.