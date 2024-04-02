Трамп вніс $175 млн застави у справі про цивільне шахрайство, щоб уникнути арешту своїх активів
Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу в розмірі $175 мільйонів у справі про цивільне шахрайство, аби влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку
Про це пише The Washington Post.
Апеляційний суд Нью-Йорку 25 березня дав Трампу відстрочку на десять днів для внесення застави і зменшив її з $464 мільйонів до $175 мільйонів.
Внесення застави означає, що Трамп і його сини поки що можуть вести бізнес у Нью-Йорку та отримувати кредити від фінансових установ Нью-Йорку.
Зазначається, якщо експрезидент США не виграє апеляцію, то все одно буде винен понад $450 млн за рішенням суду після того, як Летиція Джеймс виграла проти нього справу про шахрайство. Відсотки на штраф нараховуватимуться щодня, приблизно по $100 тисяч на день, допоки не завершиться апеляція.
- У лютому суддя штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю. Суддя дійшов висновку, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод. Окрім накладеного штрафу та відсотків, які нараховуватимуть щодня, суддя також наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес у штаті Нью-Йорк.
- Через декілька днів адвокати Трампа подали апеляцію.
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