Суд в Італії заборонив повернути в Україну 57 сиріт, яких вивезли з Бердянська

Про це повідомляє ANSA.

Суд у справах неповнолітніх затвердив своїм указом передачу неповнолітніх сиріт з України під опіку соціальних служб, "щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають", фактично без обмежень у часі.

Зазначено, що раніше розглядали продовження терміну перебування сиріт у Бергамо на два тижні, однак постанова суду скасувала це й зробила рішення безстроковим.

Водночас повернути дітей просила влада України.

У постанові італійського суду йдеться: "як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до військових дій".

Через це суд вирішив "доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми".

Також суд наголосив: "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять, по суті, єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".

Група українських дітей разом із кількома вихователями прибула в Бергамо у березні 2022 року із двох дитячих будинків зараз тимчасово окупованого Бердянська.

"Причина такого поспіху в бажанні повернути цих дітей, до того ж без сім'ї на свою батьківщину незрозуміла: на думку італійської влади, інтерес дітей повинен переважати, і тому наразі вони будуть продовжувати залишатися в нашій країні на невизначений термін", - повідомило італійське інформаційне агентство.