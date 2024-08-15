Суд в Італії заборонив повернути в Україну 57 сиріт, яких вивезли з Бердянська
Італійський суд постановив, що 57 сиріт віком від 6 до 16 років, яких вивезли з Бердянська після початку повномасштабної війни, не повертатимуть в Україну. Наразі діти мешкають у трьох центрах в Бергамо
Про це повідомляє ANSA.
Суд у справах неповнолітніх затвердив своїм указом передачу неповнолітніх сиріт з України під опіку соціальних служб, "щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають", фактично без обмежень у часі.
Зазначено, що раніше розглядали продовження терміну перебування сиріт у Бергамо на два тижні, однак постанова суду скасувала це й зробила рішення безстроковим.
Водночас повернути дітей просила влада України.
У постанові італійського суду йдеться: "як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до військових дій".
Через це суд вирішив "доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми".
Також суд наголосив: "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять, по суті, єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".
Група українських дітей разом із кількома вихователями прибула в Бергамо у березні 2022 року із двох дитячих будинків зараз тимчасово окупованого Бердянська.
"Причина такого поспіху в бажанні повернути цих дітей, до того ж без сім'ї на свою батьківщину незрозуміла: на думку італійської влади, інтерес дітей повинен переважати, і тому наразі вони будуть продовжувати залишатися в нашій країні на невизначений термін", - повідомило італійське інформаційне агентство.
- 28 травня для українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордоном розпочали безкоштовне оформлення паспортів.
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