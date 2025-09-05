Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн

Про це повідомляє ABC News.

Дуельний світловий меч, який з’являвся у фільмах "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" та "Зоряні війни: Повернення джедая", був виставлений на торги компанією Propstore, що спеціалізується на кінопам’ятках і колекційних предметах.

Стартова ціна меча становила 500 тисяч доларів. За даними Propstore, ще до початку торгів максимальна заочна ставка сягнула 1,2 мільйона доларів.

"Це основний дуельний реквізит, створений для персонажа Вейдера як у фільмах "Імперія", так і в "Джедаї", який використовували як Девід Прауз, так і каскадер Боб Андерсон. Він широко використовувався під час зйомок обох фільмів і є одним із найбільш пам’ятних кінореквізитів з оригінальної трилогії", - зазначається в описі лота.

Червоний світловий меч, що з’явився у фільмах Джорджа Лукаса 1980 та 1983 років, має видимі сліди зношення від зйомок у бойових сценах: верхня частина корпусу обрізана, є тріщина, подряпини та відколи фарби.

Цей реквізит зокрема використовувався у відомих галактичних битвах між Вейдером і Люком Скайвокером, включно зі знаменитою сценою "Я твій батько", де Вейдер відтинає Люку руку.