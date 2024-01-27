Свого роду створили конституційну кризу: політолог Мотиль про ситуацію в американському штаті Техас
Олександр Мотиль, історик, політолог, професор Ратгерського університету, зазначив, що найбільша частина кордону США з Мексикою є саме у штаті Техас, тому там вирішили взяти справу щодо емігрантів у власні руки
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Техас – це штат, який, до речі, колись був незалежною державою і там люди мають досить витончене почуття власної унікальності та ідентичності. Це завжди був, є і залишиться ще певний час глибоко консервативний штат. На мапі ви можете побачити, що найбільша частина кордону з Мексикою якраз є у Техасі", - прокоментував історик.
Як зазначив політолог, його не дивує, що в Техасі вирішили взяти справи у власні руки, бо ситуація не розвивається, як повинна чи мала б. Однак, що США розпадуться та буде незалежним штат Техас, шансів нуль.
"США – це все-таки федерація, штати мають різні права, які більші, ніж у колишніх радянських республік. А Техас особливо вважає, що має право себе захистити від емігрантів, таким чином створили до певної міри свого роду конституційну кризу, яка можливо тепер дійде до Верховного суду. Як бачите, вони у Техасі собі таке дозволили зробити, а заперечити їм у цьому праві важко, тому скоріше чи пізніше це все піде до судів", - резюмував Олександр Мотиль.
- 26 січня Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів.
- Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що адміністрація Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу щодо захисту кордону США.
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