Свого роду створили конституційну кризу: політолог Мотиль про ситуацію в американському штаті Техас

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Техас – це штат, який, до речі, колись був незалежною державою і там люди мають досить витончене почуття власної унікальності та ідентичності. Це завжди був, є і залишиться ще певний час глибоко консервативний штат. На мапі ви можете побачити, що найбільша частина кордону з Мексикою якраз є у Техасі", - прокоментував історик.

Як зазначив політолог, його не дивує, що в Техасі вирішили взяти справи у власні руки, бо ситуація не розвивається, як повинна чи мала б. Однак, що США розпадуться та буде незалежним штат Техас, шансів нуль.

"США – це все-таки федерація, штати мають різні права, які більші, ніж у колишніх радянських республік. А Техас особливо вважає, що має право себе захистити від емігрантів, таким чином створили до певної міри свого роду конституційну кризу, яка можливо тепер дійде до Верховного суду. Як бачите, вони у Техасі собі таке дозволили зробити, а заперечити їм у цьому праві важко, тому скоріше чи пізніше це все піде до судів", - резюмував Олександр Мотиль.