"Так робити - себе не поважати": Чалий про оголошення кандидатури Умєрова на посаду посла в США до одержання офіційного погодження

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіацентра, надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Якщо навіть в умовах, коли ми воюємо, до України зараз ставлення спокійніше, і в Америці до цих протоколів (щодо кандидатури посла, - ред.) ставляться по-іншому, то президент України Володимир Зеленський вирішив, що достатньо буде обговорення з президентом США телефоном. Я навіть не знаю, чи він називав прізвище, ну, нам тоді сказати, що рішення прийняте, заміна посла. Але в чому різниця, коли ти надсилаєш запит на агреман (лист із погодженням кандидатури, - ред.), це ж оформляється через відповідні підписи, відповідні листи. Приймаюча сторона в 99 зі 100 випадків погодить це, тому що це значить, що президент направляє найповажнішу особу з країни, і яка більш підходить зараз представляти країну і президента особисто в Сполучених Штатах", - сказав він.

Валерій Чалий зауважив, що відповідь приймаючої сторони не буде негативна, коли все відбувається послідовно. А в такій ситуації, яка склалася зараз, незрозуміло, якою буде реакція американців.

"А якщо ти починаєш питати, чи вкидаєш у ЗМІ, що там кілька кандидатур, ви ж бачили, фігурували, що це починаються розмови. Ну, ви знаєте, це себе не поважати - так робити. Тому, я думаю, що після таких маневрів ще не факт, що озвучений кандидат на посаду посла.., я не знаю, як американці зараз відреагують. Я не знаю. У них також зараз такий період, знаєте, відходу від правил. Це не найкращий приклад. В американців це найкращий приклад, і про це ідуть величезні дискусії зараз в Штатах. У них іде скорочення Міністерства закордонних справ, тобто їхнього міністерства на 3 тисячі. Тобто у них іде от скорочення цілих підрозділів. Але при тому вони в сенат не направлять кандидатуру на затвердження без того, щоб не отримати в країні підтвердження. І тому у нас зараз також ненормальна ситуація. У нас немає посла США в Україні, це дуже ненормальна ситуація", - зазначив дипломат.