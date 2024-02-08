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Тайвань розширив список товарів, експорт яких заборонений до Росії та Білорусі

8 лютого, 2024 четвер
15:12
Світ Тайвань

Тайвань додав 77 найменувань верстатів до списку товарів, експорт яких заборонений до Росії та Білорусі, аби РФ не змогла використовувати тайванські технології для війни з Україною

Про це пише Focus Taiwan.

У 2023 році Міністерство економіки Тайваню запровадило контроль над експортом ряду високоякісних верстатів до Росії та Білорусі, а тепер розширює сферу експортних обмежень на 77 додаткових продуктів.

Зазначається, що це бажання Тайваню відповідати експортним санкціям, які запроваджують ЄС, США та Японія.

До товарів, доданих у новий список експортного контролю, включили складне обладнання - верстати з числовим програмним керуванням, обробні центри, токарні та токарні верстати, фрезерні та шліфувальні верстати.

За словами представника Управління міжнародної торгівлі, обсяг експорту Тайваню цих 77 товарів до Росії минулого року досяг 45 млн доларів, що становить 1,47% від загального експорту Тайваню до Росії.

Якщо буде виявлено, що верстати з Тайваню експортуються до Росії для виробництва військової зброї, це може вплинути на готовність німецьких і японських виробників продавати свою продукцію на Тайвань.

За словами міністерства, воно також попросило тайванських виробників, які експортують до Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, які, як вважають, мають високий ризик повторного відправлення продукції, погодитися не перенаправляти поставки до Росії та Білорусі.

  • 2 лютого Міністерство економіки Тайваню посилило контроль за експортом верстатів та внесло компанію I Machine Technology до чорного списку з метою запобігання їх використанню Росією у війні проти України. 
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Туреччина
Тайвань
ОАЕ
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
Світ про Україну
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