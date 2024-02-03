Тайвань у 15 разів збільшив штрафи за порушення експорту до Росії

Про це повідомляє Focus Taiwan.

Міністерство відреагувало після того, як видання Washington Post повідомило, що з січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала верстати з ЧПУ, які виробляються на Тайвані, зокрема однойменною тайванською торговою компанією I Machine Tools, на суму понад 20 мільйонів доларів США.

У відомстві заявили, що заходи, яких вони вжили для запобігання подібним випадкам, включають внесення компанії I Machine Technology до чорного списку.

За даними міністерства, до цього часу 1900 суб'єктам господарювання було заборонено отримувати таку продукцію від виробників.

Мінекономіки Тайваню також звернулося до тайванських виробників, які експортують до таких країн, як Туреччина й ОАЕ, де, як вважається, існує високий ризик перенаправлення продукції, з проханням не перенаправляти поставки до Росії та Білорусі.

Крім того, міністерство збільшило штраф за перші порушення експорту до Росії більш ніж у 15 разів - до 32 055 доларів США.

За даними The Post, ці вантажі, імпортовані компанією I Machine Technology, ймовірно, порушували заборони, запроваджені Тайванем і Заходом у січні 2023 року, на продаж технологій до Росії у відповідь на війну в Україні.

Компанія I Machine Technology і тайванська компанія I Machine Tools заперечують ці звинувачення, наголошуючи, що поставки стосувалися лише запасних частин, які не підлягають експортному контролю.

Зокрема у виданні зазначили, що уряд Тайваню планує заборонити місцевим компаніям продавати свої товари компанії I Machine Technology через побоювання, що вони можуть бути використані для виробництва зброї.