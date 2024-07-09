Тайвань засудив російську атаку на "Охматдит" 8 липня

Про це повідомив речник офісу президента Тайваню у соцмережі Х.

"Ми рішуче засуджуємо жорстокий напад Росії на дитячу лікарню "Охматдит". Цей напад підкреслює загрозу авторитарного експансіонізму для людства та людської гідності. Тайвань надавав пожертви Охматдиту в минулому, і ми залишаємося відданими нашій підтримці України", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

У Шевченківському районі зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

Фото: Київська міська військова адміністрація

Крім Києва, росіяни зранку атакували й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.