Тайвань засудив російську атаку на "Охматдит" 8 липня
В офісі президента Тайваню засудили російський ракетний обстріл на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня та наголосили на продовженні підтримки України
Про це повідомив речник офісу президента Тайваню у соцмережі Х.
"Ми рішуче засуджуємо жорстокий напад Росії на дитячу лікарню "Охматдит". Цей напад підкреслює загрозу авторитарного експансіонізму для людства та людської гідності. Тайвань надавав пожертви Охматдиту в минулому, і ми залишаємося відданими нашій підтримці України", - йдеться у повідомленні.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
У Шевченківському районі зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
Фото: Київська міська військова адміністрація
Крім Києва, росіяни зранку атакували й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.
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