Техаська компанія звинуватила Apple у крадіжці технологій для створення Apple Pay
Техаська компанія Fintiv подала до суду на Apple, звинувативши її у викраденні технологій для створення платіжного сервісу Apple Pay
Про це повідомляє Reuters.
У позові, що був поданий до федерального суду Атланти, компанія Fintiv заявила, що ключові функції Apple Pay ґрунтуються на технології, розробленій компанією CorFire, яку Fintiv придбала у 2014 році. Зараз ця технологія використовується у сотнях мільйонів пристроїв – iPhone, iPad, Apple Watch та MacBook.
Fintiv стверджує, що у 2011–2012 роках Apple проводила зустрічі з компанією CorFire та підписала угоди про нерозголошення, нібито з метою ліцензування її мобільної платіжної технології. Замість цього, як стверджується у позові, Apple переманила працівників CorFire і використала їхні розробки, щоб у 2014 році запустити Apple Pay у США та інших країнах.
Також у Fintiv вважають, що Apple була частиною незаконної схеми. Там кажуть, що за допомогою Apple Pay компанія нібито допомагала отримувати прибуток великим банкам, зокрема JPMorgan Chase, Citigroup і Bank of America, а також платіжним системам, таким як Visa, Mastercard і American Express.
У компанії назвали такі дії масштабною "корпоративною крадіжкою" і вимагають, щоб суд зобов’язав Apple виплатити компенсацію та штраф за порушення американських законів про захист комерційної таємниці та боротьбу з шахрайством.
Адвокат компанії Fintiv Марк Касовіц назвав дії Apple "одним із найбільш кричущих прикладів корпоративного зловживання", які він бачив за 45 років юридичної практики. У Apple наразі не давали коментарів.
- Раніше повідомлялося, що компанія Apple планує додатково інвестувати ще $100 млрд у виробничі потужності у США на тлі тиску з боку американського лідера Дональда Трампа.
