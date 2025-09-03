"Тенденцію "Путін рукопожатний" задав саме Трамп": експертка Бутирська про візит російського диктатора до Китаю

Про це в етері Еспресо повідомила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа» Наталія Бутирська.

"Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді вже кілька разів зустрічався з Путіним в Китаї за ці дні. Втім, тут варто згадати події на Алясці, коли для Путіна американські військові стелили червону доріжку. Тому цей сигнал від найбільшої й найвпливовішої країни світу та її лідера став для всіх інших ознакою того, що з Путіним можна обійматись і тиснути йому руку. Тенденцію про те, що Путін є рукопожатним задав саме президент США Дональд Трамп. Цей сигнал дуже серйозно сприйняли у всьому світі. Адже, саме США багато в чому задають форму поведінки стосовно війни", - пояснила Бутирська.

За словами експертки, ряд демократичних країн, які після початку вторгнення РФ в Україну й зменшили взаємодію з РФ, вже планують відновити бізнес з російською стороною у випадку переговорів про перемирʼя.

"Тиск на такі країни, як зараз Росія, зумовлював певну стриманість. Індія залишається близьким партнером Індії, вони не відмовлялись від своїх звʼязків з російською стороною.Премʼєр Моді дуже активно взаємодії із Путіним і зі звʼязки тривають ще з СРСР. Втім, до прикладу Південна Корея, коли отримала такі от сигнали від США, сьогодні на такому легкому старті, щоб повернутись до бізнесу з РФ, як тільки будуть якісь переговори", - підсумувала вона.