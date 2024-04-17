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"Тільки летальна допомога": етнічна українка конгресвумен Спартц виступила проти "надсилання готівки уряду України"

17 квітня, 2024 середа
10:19
Світ Конгресвумен Вікторія Спартц

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц переконана, що Києву потрібно надсилати озброєння. За виділення фінансової допомоги вона не голосуватиме

Про це вона написала у соцмережі X.

Її допис з'явився після озвучення спікером Майком Джонсоном його пропозиції про фінансування для союзників, зокрема України. Спартц заявила, що не готова голосувати за виділення будь-якого іншого фінансування для Києва, окрім як на постачання зброї. Спартц написала, що не підтримає "надсилання грошей українському уряду – тільки летальну допомогу".

Також вона заявила, що пакет Джонсона повинен містити кроки для охорони кордону США з Мексикою. За інше вона не голосуватиме.

"Ми повинні вибрати пагорби, на яких нам належить померти, і зайняти їх. Наш південний кордон – саме такий пагорб. Як я вже неодноразово говорила, якщо пакет спікера Джонсона не міститиме заходів з охорони кордонів, я не підтримаю цю пропозицію", – написала Спартц.

Довідка: Вікторія Спартц народилася у 1978 році в Носівці Чернігівської області. До 5 років вона жила з батьками, дідусем і бабусею в Носівці. Потім батьки переїхали в Чернігів, де Вікторія закінчила ліцей. Вищу освіту здобула в Київському національному економічному університеті та має диплом із відзнакою.

У 2000 році Вікторія переїхала до США, а у 2006 році отримала громадянство. Вона стала першою в історії етнічною українкою, обраною до конгресу США.

  • Нещодавно конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Джонсон планує тиснути на членів конгресу, аби ухвалити законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Теги:
Україна
Війна з Росією
США
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