"Тільки летальна допомога": етнічна українка конгресвумен Спартц виступила проти "надсилання готівки уряду України"
Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц переконана, що Києву потрібно надсилати озброєння. За виділення фінансової допомоги вона не голосуватиме
Про це вона написала у соцмережі X.
Її допис з'явився після озвучення спікером Майком Джонсоном його пропозиції про фінансування для союзників, зокрема України. Спартц заявила, що не готова голосувати за виділення будь-якого іншого фінансування для Києва, окрім як на постачання зброї. Спартц написала, що не підтримає "надсилання грошей українському уряду – тільки летальну допомогу".
Також вона заявила, що пакет Джонсона повинен містити кроки для охорони кордону США з Мексикою. За інше вона не голосуватиме.
"Ми повинні вибрати пагорби, на яких нам належить померти, і зайняти їх. Наш південний кордон – саме такий пагорб. Як я вже неодноразово говорила, якщо пакет спікера Джонсона не міститиме заходів з охорони кордонів, я не підтримаю цю пропозицію", – написала Спартц.
Довідка: Вікторія Спартц народилася у 1978 році в Носівці Чернігівської області. До 5 років вона жила з батьками, дідусем і бабусею в Носівці. Потім батьки переїхали в Чернігів, де Вікторія закінчила ліцей. Вищу освіту здобула в Київському національному економічному університеті та має диплом із відзнакою.
У 2000 році Вікторія переїхала до США, а у 2006 році отримала громадянство. Вона стала першою в історії етнічною українкою, обраною до конгресу США.
- Нещодавно конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Джонсон планує тиснути на членів конгресу, аби ухвалити законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.
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