Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
Стіну на кордоні США та Мексики пофарбують у чорний колір, аби та сильніше нагрівалася на сонці й мігранти не могли перелазити на територію Сполучених Штатів
Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, передає CNN.
За її словами, пофарбувати стіну в чорний запропонував президент Дональд Трамп, адже той розуміє, що "в умовах спекотної погоди, пофарбоване в чорний колір нагрівається ще більше, і людям буде ще важче підніматися".
"Вона висока, що робить її дуже, дуже важкою для підйому, це майже неможливо. Вона також заглиблена в землю, що робить дуже складним, якщо не неможливим підкоп. І тепер ми також пофарбуємо її в чорний колір", – акцентувала Ноем.
Начальник прикордонного патруля США Майкл Бенкс додав, що чорна фарба також запобігатиме появі іржі на сталі.
Раніше адміністрація Трампа заявила, що в червні на кордоні з Мексикою затримали більше 6 тис. людей.
"Південна прикордонна стіна була центральним елементом жорсткої імміграційної позиції Трампа під час його першого терміну. Тепер, у свій другий термін, фокус Трампа значною мірою змістився на депортації та посилене правозастосування в США", – зауважує CNN.
Протести в США через міграційну політику Трампа
8 червня Трамп наказав направити 2000 військовослужбовців нацгвардії до Лос-Анджелеса для приборкання заворушень, спровокованих міграційними рейдами. У понеділок Пентагон заявив про плани подвоїти цей контингент до 4000.
10 червня на тлі протестів проти міграційної політики Трампа міністерство оборони США додатково розгорне близько 700 морських піхотинців у Лос-Анджелесі. Губернатор Каліфорнії вже заявив, що Трамп відверто зловживає владою.
Сам Дональд Трамп повідомив, що національна гвардія покине Каліфорнію відразу, як зникне небезпека.
- Біла Церква
