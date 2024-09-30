Трамп готує добірку звинувачень у нечесності, щоб в разі програшу назвати вибори в США недійсними, - Axios
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп збирає "каталог виправдань", аби відхилити результати виборів, якщо він програє
Про це пише Axios.
Зазначено, що останнім часом ексочільник Білого дому збільшив "безпідставні напади" на процедури голосування у Штатах. Зокрема, він неправдиво заявляв, що Демократична партія використовує програму голосування за кордоном для емігрантів і військових, аби оминути "будь-яку перевірку громадянства або підтвердження особи".
Також кандидат у президенти на передвиборчому мітингу в Пенсильванії засудив те, що він назвав "дурною" концепцією голосування за 45 днів до виборів. Водночас Трамп назвав голосування поштою і Поштову службу США некомпетентною та ненадійною. Видання додає, що в той час республіканці заохочували виборців до такої практики.
Axios пише: Трамп без доказів порушення головування готується зібрати аргументи, чому вибори були принципово несправедливими, якщо він програє.
У матеріалі пояснюють, що від 2020 року апарат Республіканської партії реорганізували, щоб зробити достовірними фейкові заяви експрезидента, що фальсифікація виборів - проблема для політики США.
Водночас зараз Нацкомітет Республіканської партії та кампанія Трампа стверджують, що вони створили мережу з близько 175 тис. волонтерів-спостерігачів і працівників виборчих дільниць. За їхніми словами, це є частиною роботи з "забезпечення чесності виборів".
- Трохи більше ніж за місяць до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада, кандидатка від демократів Камала Гарріс дещо випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у шести ключових штатах: Пенсильванії, Неваді, Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсин.
- 29 вересня Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Через це деякі республіканці розкритикували Трампа.
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