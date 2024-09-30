Трамп готує добірку звинувачень у нечесності, щоб в разі програшу назвати вибори в США недійсними, - Axios

Про це пише Axios.

Зазначено, що останнім часом ексочільник Білого дому збільшив "безпідставні напади" на процедури голосування у Штатах. Зокрема, він неправдиво заявляв, що Демократична партія використовує програму голосування за кордоном для емігрантів і військових, аби оминути "будь-яку перевірку громадянства або підтвердження особи".

Також кандидат у президенти на передвиборчому мітингу в Пенсильванії засудив те, що він назвав "дурною" концепцією голосування за 45 днів до виборів. Водночас Трамп назвав голосування поштою і Поштову службу США некомпетентною та ненадійною. Видання додає, що в той час республіканці заохочували виборців до такої практики.

Axios пише: Трамп без доказів порушення головування готується зібрати аргументи, чому вибори були принципово несправедливими, якщо він програє.

У матеріалі пояснюють, що від 2020 року апарат Республіканської партії реорганізували, щоб зробити достовірними фейкові заяви експрезидента, що фальсифікація виборів - проблема для політики США.

Водночас зараз Нацкомітет Республіканської партії та кампанія Трампа стверджують, що вони створили мережу з близько 175 тис. волонтерів-спостерігачів і працівників виборчих дільниць. За їхніми словами, це є частиною роботи з "забезпечення чесності виборів".