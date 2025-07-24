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Трамп контактує з Сенатом стосовно санкцій проти РФ, втім прагне особисто ухвалювати рішення, - Білий дім

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
10:56
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп контактує з Сенатом стосовно санкцій проти Росії, втім прагне особисто ухвалювати рішення

Зміст

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Радіо Свобода

"Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, зокрема з сенатором Ліндсі Гремом, щодо цього питання. Але президент завжди наголошував, що він є головнокомандувачем, і президентом не просто так. Він від самого початку був глибоко залучений у цей конфлікт, тому будь-які рішення щодо санкцій він хоче залишити за собою", - зазначила Левітт.

Наприкінці червня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав схвалення законопроєкту щодо санкцій проти Росії за торгівлю нафтою. За його словами, у питанні санкцій проти РФ є "великий прорив".

Однак, за його словами, ініційований законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.

Раніше Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення. Документ досі не схвалили.

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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