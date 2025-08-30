Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО

Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО

Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
20:05
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американське військове обладнання купують країни НАТО, а не Україна, тому Вашингтон "не витрачає гроші на війну"

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю The Daily Caller.

"Послухайте, ми витрачали сотні мільярдів доларів на цю війну. Тепер ми продаємо обладнання НАТО. Я домігся, щоб вони перейшли з двох до п’яти (% ВВП витрат на оборону - ред.). Ніхто не думав, що це можливо, і платять. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо гроші на війну", - наголосив він.

Крім того, Трамп висловив переконання, що війну РФ проти України неможливо завершити без гарантій безпеки, однак відкинув можливість відправки на український фронт американських військових.

Читайте також: The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану

Американський лідер також зауважив, що раніше йому вдавалося вирішувати конфлікти, деякі з яких тривали понад 30 років.

"Вони хочуть, вони хочуть, щоб це було вирішено, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити. Ми говоримо про багато життів. Ми не говоримо про те, що я почав. Я успадкував цю війну. І все, що я намагаюся зробити, це загасити полум'я, знаєте. І я думав, що мені це вдалося. Я зробив це сім разів з іншими, я зробив це з війнами, які були важчими за цю з точки зору відсутності будь-якої підтримки. Три з цих воєн тривають більше 30 років, і я завершив їх усі. Ця війна просто дуже складна. Це була важка війна", - підсумував він.

  • 25 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не згоден із тим, що Дональд Трамп перебуває під впливом росіян, й досі впевнений у тому, що зусилля Америки з припинення російсько-української війни шлях діалогу між обома сторонами матимуть успіх
     
21:18
шахед
Росія атакує Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 30 серпня
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за півроку до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
19:26
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
ЗСУ
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:39
Валерій Герасимов
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
18:37
"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
18:01
OPINION
Чи можуть військові контролювати громадський протест
17:57
вчителька
Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
17:51
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
16:00
OPINION
Парубій був комендантом фортеці Україна
15:34
Ексклюзив
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
15:22
Кирило Буданов
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі
15:05
знищені окупанти
Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
14:34
Ексклюзив
Андрій Парубій
"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові
14:29
Андрій Парубій
Іллєнко, Стерненко про вбивство Парубія: Українці беззахисні у тилу, бо не мають дозволу на власну короткоствольну зброю
14:16
Прапор США
The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану
14:05
OPINION
Переговори в Китаї. Що варто розуміти
13:30
Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
13:25
Ексклюзив
росія китай
Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян
12:48
Ексклюзив
Морський дрон
"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
12:38
Кая Каллас
РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
12:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський відхиляє пропозиції щодо буферної зони для мирної угоди, а Путін їде до Китаю, щоб обговорити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
12:02
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:01
OPINION
Що зараз відбувається в Польщі?
11:58
москва, кремль
Росія вперше витратила половину доходів свого бюджету на війну проти України, - ЦПД
11:49
Латвія
Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
11:34
Оновлено
ЗРК Patriot
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн
11:31
Аналітика
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
Якими можуть бути дозволи на використання зброї США
11:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
