Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО

Про це він заявив в інтерв'ю The Daily Caller.

"Послухайте, ми витрачали сотні мільярдів доларів на цю війну. Тепер ми продаємо обладнання НАТО. Я домігся, щоб вони перейшли з двох до п’яти (% ВВП витрат на оборону - ред.). Ніхто не думав, що це можливо, і платять. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо гроші на війну", - наголосив він.

Крім того, Трамп висловив переконання, що війну РФ проти України неможливо завершити без гарантій безпеки, однак відкинув можливість відправки на український фронт американських військових.

Читайте також: The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану

Американський лідер також зауважив, що раніше йому вдавалося вирішувати конфлікти, деякі з яких тривали понад 30 років.

"Вони хочуть, вони хочуть, щоб це було вирішено, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити. Ми говоримо про багато життів. Ми не говоримо про те, що я почав. Я успадкував цю війну. І все, що я намагаюся зробити, це загасити полум'я, знаєте. І я думав, що мені це вдалося. Я зробив це сім разів з іншими, я зробив це з війнами, які були важчими за цю з точки зору відсутності будь-якої підтримки. Три з цих воєн тривають більше 30 років, і я завершив їх усі. Ця війна просто дуже складна. Це була важка війна", - підсумував він.