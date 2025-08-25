Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Венс: американських солдат в Україні не буде, а для гарантій безпеки спершу має завершитися війна

Венс: американських солдат в Україні не буде, а для гарантій безпеки спершу має завершитися війна

Анатолій Буряк
25 серпня, 2025 понедiлок
00:31
Війна з Росією віце-президент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не згоден із тим, що Дональд Трамп перебуває під впливом росіян, й досі впевнений у тому, що зусилля Америки з припинення російсько-української війни шлях діалогу між обома сторонами матимуть успіх

Зміст

Про це він заявив 24 серпня 2025 року, на День Незалежності України, в інтерв'ю журналістці NBC News Крістен Велкер, яке вийшло в програмі Meet the Press.

"Я думаю, що росіяни вперше за три з половиною роки цього конфлікту зробили значні поступки президенту Трампу. Вони насправді були готові виявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог. Вони казали про те, що буде необхідно для припинення війни", - зазначив Венс щодо підсумків саміту на Алясці.

Читайте також: Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив. Ексклюзивне інтерв'ю каналу Еспресо

Зокрема, за його словами, "те, чим вони (росіяни - ред.) поступилися, – це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві".

"Чи зробили вони усі поступки? Звичайно, що ні. Чи повинні були вони розпочати війну? Звичайно, що вони [не повинні були], але ми досягаємо прогресу", - наголосив віцепрем'єр США, додавши при цьому, що у контактах Білого дому з Кремлем "є і горби, і долини".

Допомога Україні

Зі свого боку США й надалі забезпечуватимуть Україні можливість захищатися, продовжив Венс, однак без американської військової присутності у зоні конфлікту.

"Президент висловився дуже чітко. В Україні не буде (американскьих - ред.) військових. Але ми продовжуватимемо відігравати активну роль у спробах забезпечити українцям гарантії безпеки та впевненість", - сказав Венс.

Читайте також: Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану назвав Трампа завербованим КДБ. Чому він так вважає

Під час останньої зустрічі Зеленського та європейських лідерів з Трампом у Вашингтоні, нагадаємо, було домовлено: Америка готова постачатиме озброєння та боєприпаси Силам оборони України, якщо за них платитиме Європа.

Обговорювати гарантії зарано

На запитання відносно розбіжності щодо того, наскільки Росія буде залучена до встановлення гарантій безпеки для України, Венс заявив, що "тут є трохи протиречивих розмов".

"Передусім, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться", – повідомив Венс. 

Читайте також: Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

"І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони матимуть певну зацікавленість у цьому", - підсумував віцепрезидент США.

Як вже повідомлялося, зі свого боку очільник МЗС РФ у цій же програмі на NBC News під час спілкування з цією ж журналісткою, що теж мало місце 25 серпня, заявив:

