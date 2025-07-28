Трамп може повернутися до ідеї ленд-лізу, – дипломат Безсмертний
США та Європа поступово переходять до співпраці з Україною на основі контрактів і спільного виробництва. У цьому контексті не виключено, що Дональд Трамп, повернувшись до активної підтримки Києва, знову порушить питання ленд-лізу
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.
"Наразі Європа надає нам величезну допомогу. Інша справа - це контракти й бізнес, який створюється з американською та європейською сторонами. Адже всі зрозуміли, що війна - це лихо, але водночас - це величезний бізнес. Зверніть увагу, як Трамп акцентує на цих речах. Він у Шотландії сказав, що вони закуплять зброї на величезні суми. Зрозуміло, куди ця зброя піде - в Україну", - зазначив Безсмертний
Дипломат переконаний, що у постачанні зброї до України частка безоплатної допомоги поступово зменшуватиметься, натомість зростатиме обсяг контрактів. Йдеться про спільне виробництво, інвестиції у військово-промисловий сектор, контракти на закупівлю озброєння, створення спільних підприємств. Ба більше - не виключено, що, коли Дональд Трамп усвідомить необхідність активніших дій, він може повернутися до ідеї ленд-лізу.
"Слова якось забуваються, але в межах тих контрактів і сум, про які говорять зараз, уже давно можна було повертатися до ідеї лізингу і запускати її з погляду інтересів США, Європи й України. І в цій ситуації президентська допомога, надана за президентськими повноваженнями, яка знову відновлена, - це, якщо хочете, політичний сигнал: "Я з вами, я готовий допомагати, я поступово розвертаюся, бачачи, що з Путіним немає про що говорити", - додав дипломат.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським лідером Володимиром Путіним і має намір скоротити 50 днів, які дав йому для примирення з Україною.
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