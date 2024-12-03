Трамп наполягає на звільнені заручників з Гази до своєї інавгурації, інакше будуть "серйозні наслідки"
Обраний президент США Дональд Трамп попередив про "серйозні наслідки", якщо заручники, захоплені ХАМАСом під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року, не будуть звільнені до його інавгурації
Про це він заявив в соцмережі Truth Social, передає hromadske.
За словами Трампа, усі нібито говорять про утримання заручників на Близькому Сході, однак "жодних дій" щодо цього немає.
"Якщо заручників не буде звільнено до 20 січня 2025 року, дати, коли я з гордістю обійму посаду президента Сполучених Штатів, будуть серйозні наслідки для Близького Сходу, і для відповідальних за ці звірства проти людства. Відповідальні постраждають сильніше, ніж будь-хто в довгій і легендарній історії Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.
- Ізраїльський високопосадовець підтвердив повідомлення про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий запропонувати представникам ХАМАСу, які утримують заручників у Газі, по "кілька мільйонів доларів" за звільнення кожного з них.
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