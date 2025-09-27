Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина

Про це глава американської держави заявив у дописі на Truth Social.

"На прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю військовому міністру Піту Хегсету надати всі необхідні сили для захисту Портленда та об’єктів ICE, що перебувають під загрозою, від нападів антифа та інших внутрішніх терористів", — написав Трамп.

За його словами, він уповноважує війська на застосування повної сили за потреби.

Раніше цього тижня Трамп підписав указ, яким визнав "Антифа" внутрішньою терористичною організацією, надавши уряду США широкі повноваження для розслідувати діяльність антифашистського руху й тих "осіб, що пов’язані з "Антифа" та ті, що діють від її імені чи додатково координують свої дії з іншими організаціями та структурами з метою поширення, розпалювання та просування політичного насильства, а також придушення законних політичних висловлювань".

Реакція опозиції

Зі свого боку сенатор-демократ Рон Вайден від штату Орегон, на території якого знаходиться Портленд, заявив, що отримав достовірні повідомлення про можливі провокації. За його словами, федеральні агенти "можливо, повторюють сценарій 2020 року та хлинули до Портленда з метою провокування конфлікту та насильства в моєму рідному місті". Він також наголосив на готовності місцевої влади протидіяти невиправданому розгортанню федеральних сил.

"Портленд — мирне, динамічне місто, де немає потреби у федеральних агентах на наших вулицях. Я закликаю жителів Орегону не піддаватися спробам Трампа підбурювати до насильства", — сказав Вайден. "Так само, як я це робив у 2020 році, я очолю нашу делегацію та посадовців штату, щоб протистояти будь-якому невиправданому збільшенню федеральних сил".

Суботня заява Трампа відображає подальше розширення використання федеральних та військових сил у містах США. Раніше в серпні Національна гвардія була направлена до Вашингтона для підтримки правопорядку, а губернатор Теннессі Білл Лі оголосив про прибуття федеральних сил до Мемфіса наступного тижня.