Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
Дональд Трамп вважає віцепрезидента Джей Ді Венса й держсекретаря Марко Рубіо головними претендентами на посаду президента, наступні вибори якого відбуватимуться у США в 2028 році
Про це Трамп сказав журналістам на борту літака, прямуючи до Японії, цитує Politico.
Зокрема, очільник Білого дому зазначив, що теж хотів би балотуватися в 2028 році. Однак відповідно до американської конституції, одна й та сама людина може обіймати посаду президента лише дві каденції.
"Я хотів би це зробити – у мене найкращі рейтинги", – заявив Трамп, додавши, що насправді не думав про те, щоб "знову балотуватися".
"У нас є дійсно хороші люди", – продовжив він.
Коли журналісти попросили оголосити імена, президент вказав на Марко Рубіо. Також він згадав про Джей Ді Венса.
"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось би висувався проти цих двох", – висловився Трамп.
- У серпні Трамп також заявляв, що хотів би балотуватися на посаду втретє, що заборонено американською конституцією, але "напевно, не буде".
