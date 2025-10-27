Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака, прямуючи до Японії, цитує Politico.

Зокрема, очільник Білого дому зазначив, що теж хотів би балотуватися в 2028 році. Однак відповідно до американської конституції, одна й та сама людина може обіймати посаду президента лише дві каденції.

"Я хотів би це зробити – у мене найкращі рейтинги", – заявив Трамп, додавши, що насправді не думав про те, щоб "знову балотуватися".

"У нас є дійсно хороші люди", – продовжив він.

Коли журналісти попросили оголосити імена, президент вказав на Марко Рубіо. Також він згадав про Джей Ді Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось би висувався проти цих двох", – висловився Трамп.